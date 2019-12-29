نائب عن الحكمة يحدد الكتلة الأكبر ويؤكد: تحالف الاصلاح انتهى

2019/12/29 | 15:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادقال النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم، اليوم الاحد، ان كتلة البناء هي الكتلة الاكبر لانه لايوجد هناك تحالف مقابله لان تحالف الاصلاح انتهى وغير موجود والحكمة خرج من رئاسة التحالف واعلن المعارضة وسائرون اتفقت وحدها مع بقية الكتل.واوضح فدعم لـ"كلكام برس"، ان" حل اشكالية تسمية مرشح رئاسة الوزراء ياتي بالتوافق بين الكتلتين اللتين رشحت عادل عبد المهدي ، مبينا ان كتلة البناء ترشيح شخصية حزبية بينما سائرون تريد شخصية مستقلة ".واشار الى ان القضية جدلية بين الطرفين ورئيس الجمهورية لايريد ان يكون طرفا واخذ طريق الحياد وحاول جمعهم ، مؤكدا انه من المستحيل ان يذهب طرفا من الكتل السياسية بتسمية رئيس الوزراء منفردا وانما يجب ان يكون هناك توافق على شخصية غير جدلية وشبه مستقلة وهذا ممكن خلال الايام المقبلة ".واضاف ان الحوارات مستمرة ولكن التصعيد الاخير من قبل تحالف البناء اخر الحوارات ، موضحا ان هناك اطراف حيادية ومنها الحكمة اخذت دور تهدئة الشارع والاطراف السياسية ولدينا القدرة والحكمة لتهدات الشارع وهناك بوادر لحل الازمة خلال اليومين المقبلة والخروج بمرشح توافقي وشخصية مستقلة".

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