طهران: الولايات المتحدة تبحث عن النفط السوري فقط وترامب أصبح ’’لصاً’’ !

2019/12/29 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علي لاريجاني، إن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن النفط السوري فقط، مشيرا إلى أن الأزمة السورية انتهت.

وذكرت وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا" أن لاريجاني استقبل وفدا من شیوخ العشائر السورية، مساء أمس السبت.

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وأشار إلی أهمية صياغة الدستور من قبل الشعب السوري، مؤكدا "الشعب السوري لا يحتاج إلى ولي ويجب أن يكون قادرا على صياغة دستور بلاده والتصديق عليه دون ضغط خارجي وذلك في الوقت الذي لا ترغب فيه بعض الدول بأن تكون هذه الدولة هادئة وتسببت في الكثير من الأضرار".

وتابع "لقد كان دور سوريا مؤثرا للغاية خلال العقود الماضية في تیار المقاومة ولحسن الحظ، فإن شيوخ القبائل لديهم تقییم مناسب للوضع في الظروف الحرجة الراهنة في سوريا ويدركون مؤامرات بعض البلدان ضدهم".

كما ذكر رئيس البرلمان الإيراني أن "الأزمة السورية قد انتهت ونحن الآن في فترة إعادة بنائها.



بعض دول المنطقة ادعت أن سوريا ستنهار قريبا لكن سوريا نجحت في إحباط مؤامراتهم الخطيرة".

وأضاف "لقد أظهرت تصريحات الرئیس الأمریکي دونالد ترامب جيدا أنهم كانوا يبحثون فقط عن النفط ، وهذا عار لبلد يزعم أنه قوة عظمى في العالم، لأن من يدعي أنه يدير العالم اليوم أصبح لصا لن یستمر عهده".

كما أشار لاريجاني إلى محادثات أستانا، قائلا إن "التعاون بین إيران وتركيا وروسيا کان مثمرا للغاية في إطار هذه المفاوضات".

وتابع "تعارض إيران أي إجراء ضد الوحدة الترابیة في سوریا وأي تحرك عدواني تجاهها وتدعم سوريا في الحرب ضد الإرهاب وإعادة الإعمار".

بغداد اليوم- متابعة

اعتبر قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الادميرال حسين خانزادي، الأحد (29 كانون الأول 2019)، العهد الذي كان فيه "الاميركيون واذنابهم" يصولون ويجولون في المنطقة قد انتهى، مؤكدا بانه على الاميركيين مغادرة المنطقة

بغداد اليوم- متابعة

أفادت قوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع اليمنية، الأحد (29 كانون الأول 2019) بأن تفجيراً استهدف حفلاً لتخريج دفعة عسكرية بملعب الصمود، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في الهجوم.

وذكرت قوات "الحزام الأمني" في تغريدة عل

بغداد اليوم-متابعة

الشتاء بارد، وبارد جدا في روسيا، لكن مدينة بعينها تشهد زمهريرا يفوق الوصف.

المدينة هي ياكوتسك وتقع في أقصى شرق روسيا، ضمن منطقة سيبيريا، ولا تبتعد كثيرا عن الدائرة القطبية الشمالية.





وسجلت، السبت، درجة حرارة شديدة البرودة

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