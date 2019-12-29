مراسيم لدفن طائر في السليمانية!

2019/12/29 | 15:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شهدت مدينة السليمانية، مراسيم دفن احدى طيور النسور، في خطوة تعبر عن امتعاض الاهالي لصيد الطيور والحيوانات البرية.

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