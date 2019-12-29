2019/12/29 | 15:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لا تلقى علب الحليب بعد استعمالها في مكبات النفايات بجنوب أفريقيا، بل يعاد تدويرها واستخدامها في أمر لا يخطر على بال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في هذا البلد.. يرصفون الطرق باستخدام "علب الحليب") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في هذا البلد.. يرصفون الطرق باستخدام "علب الحليب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).