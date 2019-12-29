“بالوثيقة”.. مجلس القضاء الاعلى يستكمل انتخابات اعضاء مجلس المفوضية

2019/12/29 | 15:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق بحضور نائب ممثل الامين العام للأمم المتحدة ووسائل الاعلام ، اجرى مجلس القضاء الاعلى قرعة اختيار القضاة المرشحين من مجلس قضاء اقليم كردستان للعمل كأعضاء في مجلس المفوضين في المفوضية المستقلة العليا للانتخابات.

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