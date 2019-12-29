القانونية النيابية: لا يجوز التصويت على قانون الانتخابات دون إضافة جدول عدد المقاعد

2019/12/29 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت القانونية النيابية أن التصويت على قانون الانتخابات دون اضافة الجدول الخاص بتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية لا يجوز.

وقالت عضو اللجنة بهار محمود، إنه من المفترض أن بتم إكمال الجدول الخاص بتحديد وتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية قبل التصويت على قانون الانتخابات، لكي يكون جزء من القانون وملزم بتطبيقه.

وأضافت، أن عدم تضمين الجدول في قانون الانتخابات، قد يجعله عرضه للتلاعب في عدد المقاعد بين الاقضية.

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