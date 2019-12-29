شباب ايزيديين يتطوعون لمساعدة العوائل الفقيرة لإحياء عيد “باتزمي”

2019/12/29 | 16:00 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- ليث حسين بمناسبة حلول عيد “باتزمي” الخاص بعشيرة الجيلكا من الديانة الايزيدية، شباب ايزيديين من العراق والمانيا يناشدون الخيريين لمساعدة العوائل ذوي الامكانية المحدودة ممن يحيون عيد باتزمي وذلك ضمن حملة جماعية بأسم (انت وخيرك).“الياس عبدالله” عضو في حملة انت وخيرك، تحدث لـ “ايزيدي 24” عن ذلك وقال، “نحن مجموعة من الشباب …

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