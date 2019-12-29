منع استيرادها مستمر .. الطماطم العراقية تسجل اعلى معدل انتاج منذ عام 2003

2019/12/29 | 16:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أكدت وزارة الزراعة إن إنتاج محصول الطماطم هذا العام هو الأعلى منذ عام 2003 ويكفي لتغطية حاجة السوق المحلية منه في كافة المحافظات، مع استمرار منع استيراده من كافة المنافذ الحدودية.

وذكر بيان للوزارة تأتي معدلات إنتاج القطاع الزراعي من محصول الطماطم نتيجة سياسة دعم وحماية المنتج الم...

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