بالصور : تظاهرة لـ الحشد الشعبي تغلق الطريق المؤدي من جسر الطابقين باتجاه جامعة بغداد

2019/12/29 | 16:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اغلقت تظاهرة لمنتسبي الحشد الشعبي الطريق المؤدي من ساحة الطابقين باتجاه جامعة بغداد.

وذكرت وسائل الاعلامان عدد من اصحاب العقود في الحشد الشعبي خرجوا في تظاهرة اليوم بمنطقة الجادرية وسط بغداد، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

واكدت انالمتظاهرين قطعوا الطريق من ساحة الطابقين با...

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