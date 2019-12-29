شاهد.. كشف فظائع جديدة لضابط اميركي في العراق

2019/12/29 | 16:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف جنود خدموا في العراق إلى جانب العنصر المتقاعد في القوات الخاصة لسلاح البحرية إدوارد غالاغر الذي عفا عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد اتهامه ...

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