سعيد الوجاني - القادم أخطر و أصعب .

2019/12/29 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني القادم أخطر وأصعبالى متى تستطيعون ان تمارسوا طغيانكم ، وسفالتكم ، وحگرتكم ، أيها اللصوص الجبناء ؟الشعب يموت من الجوع .من الفقر .من البطالة .من الظلم .من القهر .من الامراض .من انعدام العلاج .من انعدام الحقوق .من جبروت وطغيان :البوليس .الداخلية .الجدرمة .وحتى الحرس ...اقتلوا الاحرار الشرفاء الرافضين للذل والعبودية .اغتالوا أصوات ف......

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