2019/12/29 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمرو_إمام_عمر نشأة الطبقة البورجوازية”إن الزمان الذى تكونت فيه علاقات الإنتاج الرأسمالية ليس من تاريخ الرأسمالية ، بل هو ينتمى إلى ما قبل تاريخها ، و هو بالتالى ليس فى علاقة تداخل مع زمان تجدد هذه العلاقات ، بل مع زمان تجدد العلاقات السابقة عليها“مهدى عاملمدخلمن الظلم إذا ربطنا الإستعمار بظهور الطبقة البورجوازية ، بل على العكس فهو يعد من قدم الإنسان نفسه على الارض ، فإذا نظرنا إل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عمرو إمام عمر - الإمبريالية الإستعمارية و حركات التحرر الوطنى (الحلقة الثانية)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عمرو إمام عمر - الإمبريالية الإستعمارية و حركات التحرر الوطنى (الحلقة الثانية)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).