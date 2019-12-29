المركزي العراقي يكشف قيمة مبيعاته بمزاد الأحد

2019/12/29 | 16:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، تنفيذ عمليات بيع للعملة الأجنبية بقيمة 225.71 مليون دولار في المزاد المنعقد اليوم الأحد، مقارنة بمبيعات مزاد الخميس الماضي؛ والبالغة 235.54 مليون دولار.

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