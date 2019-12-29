خروج ١٠٠ ألف برميل نفط بسبب غلق أكبر حقل في محافظة ذي قار من قبل محتجين

2019/12/29 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة نفط ذي قار، عن خسارة العراق مئة الف برميل نفطي من إنتاجه بسبب غلق أكبر حقل في المحافظة من قبل محتجين.

وقالت الشركة في بيان، إن آبار ومحطات عزل الغاز لحقل الناصرية اغلقت يوم أمس بعد عجز الحكومة المحلية من توفير الحماية لكادر الحقل الذي تعرض للضغوط الكبيرة، وقطع الطرق المؤدية للحقل من قبل عشائر تقطن بالقرب منه، اضافة لخريجين من أبناء ناحية البطحاء القريبة من الحقل، مشيرة الى أن العراق خسر اليوم مئة الف برميل نفطي من إنتاجه.

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