مسؤول بارز في البيشمركة يحذر من تنامي خطورة داعش : العام المقبل سيكون أسوأ

2019/12/29 | 16:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]حذر مسؤولون أمنيون قي قوات البيشمركة ان داعش الارهابي يعيد تكثيف أنشطته في شمال العراق وقد يستعد لشن هجمات جديدة أوسع نطاقا، بعد عامين من إنهاء وجود دولة "الخلافة الإسلامية" في أراضي البلاد.

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