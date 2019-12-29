مدير تربية الرصافة الثانية يكشف حادثة الإعتداء على المديرية

2019/12/29 | 16:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] كشف مدير عام تربية مديرية الرصافة الثانية قاسم العكيلي ان ملثمين يحملون العصي اخرجوا الموظفين من المبنى بالقوة اليوم الأحد.

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