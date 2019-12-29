“بالصور”.. الاعتصامات الطلابية لطلاب جامعات ذي قار 

2019/12/29 | 16:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق حصلت “يس عراق” ،اليوم الاحد، على صور تظهر الاعتصامات الطلابية في جامعات ذي قار.وطالب المتظاهرون بايقاف الحملات التي تستهدف الناشطين من قبيل القتل والخطف والتصفية.

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