خلية الاعلام الامني: تطهير أربع قرى وإنهاء الصفحة الأولى من

2019/12/29 | 16:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن تطهير أربع قرى وإنهاء الصفحة الأولى من عمليات "إرادة النصر الثامنة".

وذكرت الخلية في بيان تلقت"العهد نيوز"

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