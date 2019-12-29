الحشد يكشف تفاصيل هجوم الحضر ويؤكد قتل 21

2019/12/29 | 16:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن آمر اللواء 44 في الحشد الشعبي حميد الياسري، اليوم الأحد، عن مقتل 21 عنصرا في “داعش” خلال التصدي للهجوم الإرهابي في قضاء

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