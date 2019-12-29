قطعات “مدججة” تتقدم في كركوك بعد يومين من استهداف قاعدة تضم قوات أميركية

2019/12/29 | 16:52 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



تحركت قطعات عسكرية كبيرة، الأحد، في محافظة كركوك بعد يومين من هجوم صاروخي استهدف قاعدة “كي &nda...

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