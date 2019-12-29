الاعلام الامني: تدمير أوكار وعبوات ناسفة في نينوى ضمن عملية ارادة النصر

2019/12/29 | 16:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، عن تدمير أوكار وعبوات ناسفة ضمن عملية اراداة النصر الثامنة في نينوى.

وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "تواصل قواتنا الامنية عملية إرادة النصر الثامنة، فقد تمكنت ضمن قاطع عمليات نينوى من تدمير ٣ أوكار وعبوة ناسفة في منطقة بادوش من قبل لواء المشاة ٧٣ في الفرقة الخامسة عشر".

واضافت "كما تمكن لواء المشاة ٩٢ في الفرقة ذاتها من تدمير نفقين في منطقة العطشانة".

وبينت "من جانبه فقد عثر قوات لواء المشاة ٢١ بالفرقة العشرين على نفق بداخله عبوتين ناسفتين، وقد تم تفجيرهما موقعيا في منطقة الحضر".

ولفتت الى انه "في حين نفذ طيران التحالف الدولي ضربتين جوية ضمن قاطع لواء المشاة ٤٣، أسفرت عن تدمير وكر للعدو في منطقة اصخيريات ادت الى تفجير العديد من العبوات الناسفة المخزونة داخل هذا الوكر، كما تمكنت قوات لواء المشاة ٦٠ بالفرقة العشرين من تدمير وكر للارهابيين في منطقة البعاج بداخله ٣ عبوات ناسفة".

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