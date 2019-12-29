الأمن السعودي يعلن تصفية مطلوبين اثنين والقبض على آخر بعملية في الدمام

2019/12/29 | 16:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، اليوم الأحد، عن مقتل مطلوبين اثنين والقبض على آخر كانوا يعدون لهجوم، جراء عملية أمنية في مدينة الدمام شرق البلاد هذا الأسبوع.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة، في بيان نقلته وكالة "واس" الرسمية: "نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، فقد توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات".

وأضاف المتحدث: "تمكنت الجهود من رصد وجود المركبة وهي من نوع فورد يقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بمدينة الدمام صباح يوم الأربعاء (25 ديسمبر)، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما".

وأوضحت رئاسة أمن الدولة أن القتيلين "هما المطلوبان أحمد عبد الله سعيد سويد، وعبد الله حسين سعيد آل نمر، سعوديا الجنسية"، مشيرة إلى أن العملية الأمنية أسفرت كذلك عن "إلقاء القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه، وضبط مادة عجينية تزن 5 كيلوغرامات داخل السيارة المعدة للعملية".

وتابع أن نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة أشارت إلى أن مكونها من مادة "RDX" شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.

وختمت رئاسة أمن الدولة بالتشديد على أنها تواصل "متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين ما زالوا مستمرين في غيهم ويسعون للنيل من أمن واستقرار الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه، استجابة لإملاءات من جهات خارجية عدوة...



ولن يتمكنوا...



من تحقيق ما يسعون ويخططون له".

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