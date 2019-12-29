باحث: قانون الانتخابات سيبقي الكتل الكبرى ويقصي المستقلين .. الناخب تحت ضغط الميليشيات

2019/12/29 | 16:52 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةاعتبر الباحث والمحلل في الشأن السياسي العراقي، جاسم الشمري، الاحد، ان قانون الانتخابات الجديد لمجلس النواب سيبقي على الكتل الكبرى وينهي احلام المستقلين،...

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