منتخب شابات العراق يخسر برباعية امام الامارات

2019/12/29 | 16:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتعرض منتخبنا الوطني للشابات لكرة القدم الى خسارة مفاجئة امام المنتخب الاماراتي بنتيجة (4-2) ضمن افتتاح بطولة غرب اسيا تحت 18 عاماً .الشوط الاول من المباراة التي اقيمت اليوم الاحد في ملعب خليفة بالعاصمة البحرينية المنامة ، انتهى لمصلحة المنتخب الاماراتي بهدف دون رد ..وتضاعفت النتيجة الى رباعية في الشوط الثاني رغم تسجيل اللاعبات العراقيات هدفين قبل نهاية المباراة .يذكر ان منتخب شابات العراق تم تشكيله حديثا ولم يخض اي مباراة ودية مع اندية او منتخبات عربية ، واكتفى الملاك التدريبي باقامة بعض الوحدات التدريبية معتمدا على جاهزية بعض اللاعبات في الدخول بالمنافسات الخارجية .

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