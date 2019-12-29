بالصور .. كتيبة النوارس تستعين بالمحترفين الافارقة تأهباً للملحق الاسيوي

2019/12/29 | 16:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادخاض فريق الزوراء عصر اليوم الاحد وحدة تدريبية استعدادا لمباراة الملحق المؤهل لدوري ابطال اسيا والذي سيقام في 21 من الشهر المقبل في العاصمة الاوزبكية طاشقند .وشهد مران النوارس تواجد جميع اللاعبين المحترفين الافارقة الى جانب نجوم الفريق حسين علي وجلال حسن واحمد فاضل والعائد من الاولمبي علاء عباس ، فيما تغيب عن التدريبات اللاعب محمد رضا لتواجده في بانكوك وارتباطه مع المنتخب الاولمبي في بطولة اسيا للمنتخبات الاولمبية .ومن المؤمل ان يغادر فريق الزوراء الى اسطنبول ، في العاشر من الشهر المقبل لخوض عدد من المباريات الودية قبل التوجه الى طاشقند لمواجهة بونيودكور الاوزبكي .

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