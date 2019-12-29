جماهير برشلونة ترفض عودة جوارديولا وتطالب بالتعاقد مع كلوب !

2019/12/29 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/متابعة

قامت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية بإجراء استفتاء لجماهير برشلونة حول المدرب الحال...





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