حملة دعم المنتج المحلي.. إقبال مفرح على طماطم الزبير

2019/12/29 | 16:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية زراعة البصرة ، اليوم الاحد، نجاحها بمكافحة -آفة اللفحة – التي أصابت محصول الطماطم في مزارع الزبير جراء التغيرات المناخية ،مشيرة الى انها بدأت بتسويق المحصول الى المحافظات الوسطى والجنوبية بفضل دعم المواطنين ومنع المنافذ الحدودية دخول المحصول من دول الجوار.

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