2019/12/29 | 16:53 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدمير اوكار وانفاق لداعش ضمن عملية ارادة النصر الثامنة في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/29 | 16:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير اوكار وانفاق لداعش ضمن عملية ارادة النصر الثامنة في نينوى) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير اوكار وانفاق لداعش ضمن عملية ارادة النصر الثامنة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).