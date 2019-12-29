فكرة فحسب:ألم يحن الأوان لتشكيل تجمع سياسي واحد لمسيحيي العراق!

2019/12/29 | 16:58 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاردينال لويس روفائيل ساكو إنه تساؤل جاء طرحُه بعد تأمل معمق في الواقع العراقي، ليعرض كمجرّد فكرة، مستمدةٍ من مبدأ أن حياة الفرد والجماعة تصنعها أفكار، يعرضها اشخاصٌ بهاجس الضمير والحرص، فتجتمع فوائدُها لدى الكثير من المعنيين، ومن ذلك الحديث عن الحضور المسيحي.من هذا المنطلق أوجه الى المسيحيين العراقيين في الداخل والخارج، بعض …

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