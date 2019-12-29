العثور على سيارة مفخخة بلوحة تسجيل سورية في كركوك

2019/12/29 | 17:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، عن العثور على سيارة مفخخة تحمل لوحات تسجيل مرورية سورية، ضمن عملية إرادة النصر بصفحتها الثامنة....

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