هيئة المنافذ الحدودية: ضبط أفراد عائلة يحملون جوازات سفر فرنسية مزورة في مطار بغداد

2019/12/29 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، عن ضبطها خمسة أشخاص من عائلة واحدة، وبحوزتهم جوازات سفر فرنسية مزورة في مطار بغداد الدولي.

وأوضحت الهيئة في بيان، ان مديرية منفذ مطار بغداد الدولي، تمكنت من ضبط افراد العائلة اثناء محاولتهم السفر الى الدوحة، على متن طائرة للخطوط الجوية القطرية، بعد عرض جوازات سفرهم إلى الفحص والتدقيق، في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات، مشيرة الى إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي، إلى مركز شرطة المطار، لعرضها على قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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