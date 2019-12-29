2019/12/29 | 17:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

دمرت القوات الامنية بمحافظة الانبار، اليوم الاحد، انفاق سرية والاستيلاء على اسلحة واعتاد وانفاق تعود لإرهابي داعش بعملية دهم وتفتيش لمناطق غربي الانبار.

وقال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني لـ"العهد نيوز": تدمير انفاق سرية لخلايا داعش بعملية تفتيش غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني لـ"العهد نيوز": تدمير انفاق سرية لخلايا داعش بعملية تفتيش غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).