مصرع 5 في تحطم طائرة صغيرة بالولايات المتحدة

2019/12/29 | 17:23 - المصدر: العهد نيوز

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لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب آخر إثر تحطم طائرة صغيرة بولاية لويزيانا الأمريكية، بحسب إعلام محلي.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن طائرة

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