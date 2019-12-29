2019/12/29 | 17:23 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 5 في تحطم طائرة صغيرة بالولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب آخر إثر تحطم طائرة صغيرة بولاية لويزيانا الأمريكية، بحسب إعلام محلي.
وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن طائرة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 5 في تحطم طائرة صغيرة بالولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع 5 في تحطم طائرة صغيرة بالولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).