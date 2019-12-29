2019/12/29 | 17:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت قوات الحشد الشعبي في محافظة نينوى، اليوم الاحد، عن تسلل مئات العناصر من تنظيم داعش الإرهابي، إلى المحافظة قادمين من سوريا، محذرة من هجمات شرسة تشهدها نينوى.وقال آمر اللواء 44 في الحشد الشعبي حميد الياسري، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، عن "ورود معلومات تفيد بدخول المئات من عناصر داعش من الحدود السورية الى جزيرة الحضر في نينوى".وشدد على "ضرورة تنشيط الرصد الجوي المتواصل وإلا فإن الأوضاع مرشحة لتزداد سوءا وقد تتعرض مناطق عديدة الى اعتداءات إرهابية".وحذر من أن "محافظة نينوى تشهد هجمات شرسة ومخططات جديدة لداعش حيث تتواجد اعدادا كبيرة من عناصر التنظيم الإرهابي في جزيرتي نينوى والحضر وهو ما يستدعي اخذ الحيطة والحذر".وبشأن الهجوم الذي شنه التنظيم على قوات الحشد ليلة أمس، قال الياسري إن "تنظيم داعش الإرهابي شن، مساء امس، هجوما واسعا وكبيرا في منطقة المخازن شمالي قضاء الحضر بمحافظة نينوى، وتمكنت قوات الحشد الشعبي بالتعاون مع قيادة عمليات نينوى وطيران الجيش العراقي من التصدي للمهاجمين وقتل 21 داعشيا".وبين أن "هجوم يوم امس امتاز عن بقية الهجمات من حيث الاعداد المشاركة في الهجوم والتكتيك وطبيعة المنطقة الجغرافية التي انطلق منها العدو".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يهدد نينوى بمئات الإرهابيين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يهدد نينوى بمئات الإرهابيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).