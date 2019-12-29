علاوي يخاطب تحالف البناء والمتظاهرين: اتفقوا على احد هذه الاسماء الثلاثة المستقلة

2019/12/29 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه المرشح لرئاسة الوزراء، السياسي محمد توفيق علاوي، الاحد 29 كانون الأول 2019، رسالة ا...





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