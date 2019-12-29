العبودي يكشف موقف صادقون الرسمي تجاه مرشح رئاسة الوزراء

2019/12/29 | 17:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة صادقون، نعيم العبودي، عن موقف كتلته تجاه مرشح البناء لرئاسة الوزراء.

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