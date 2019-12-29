اختتام المناورات البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين

2019/12/29 | 17:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أنهت ايران وروسيا والصين مناوراتهم البحرية المشتركة، يوم الاحد، بإجراء استعراض للوحدات المشاركة في المناورات.

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