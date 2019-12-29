2019/12/29 | 17:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأحد، عن تطهير أربع قرى وإنهاء الصفحة الأولى من عمليات إرادة النصر الثامنة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليكم نتائج المرحلة الاولى من عملية ارادة النصر (8) بالعراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليكم نتائج المرحلة الاولى من عملية ارادة النصر (8) بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).