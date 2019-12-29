العثور على سلاح ثقيل والقبض على ارهابي ضمن عملية إرادة النصر الثامنة يديالى

2019/12/29 | 17:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [دبالى-اين]عثرت القوات الامنية، اليوم الاحد، على سلاح ثقيل في محافظة ديالى.

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