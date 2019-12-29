2019/12/29 | 17:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محمد توفيق علاوي، المرشح من قبل تحالف البناء لخلافة عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء، اليوم الاحد، انه لن يستلم اي منصب دون موافقة المتظاهرين.علاوي الذي طرح اسمه مع مرشحين اثين، اكد في بيان له اليوم ، من خلال متابعتنا لسياقات ما يجري في الساحة السياسية من قرب انفراج يلوح في الافق قادم من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من بين ثلاثة.. مرشح بارز لرئاسة الوزراء يضع شرطاً للقبول بالمنصب ويوجه رسالة لتحالف البناء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من بين ثلاثة.. مرشح بارز لرئاسة الوزراء يضع شرطاً للقبول بالمنصب ويوجه رسالة لتحالف البناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).