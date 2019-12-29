2019/12/29 | 17:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحية لمقتدى الصدر بقلم: ناصر المنصور نعم تحية بل والف تحية لمقتدى الصدر مقدمة من صانعة الإرهاب وعدوة الإسلام الشيطان الأكبر الولايات المتحدة وأبنائها البررة السعودية واسرائيل والإمارات، فقد اثلجت […]

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