2019 عام الآلام العربية والانتفاضات الشعبية

2019/12/29 | 18:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةعام كامل من الأحداث الملتهبة، التي ما تلبث أن تهدأ في دولة لتنشب في أخرى، لتجعل من المنطقة العربية واحدة من بؤر النزاعات، من المحيط للخليج، فلم يسلم إلا قليل من الدول التي ثبتت أقدامها على "أرضية الاستقرار"، فما بين قرارات دولية تنتقص من حق فلسطين، لاحتجاجات وتظاهرات في العراق ولبنان والسودان، إلى انتخابات حاسمة وتغيير العديد من الرؤساء، مر عام 2019 على العراق والوطن العربي حافلا بالأحداث.فراغ دستوري في العراقفراغ دستوري يشهده العراق بعد اندلاع التظاهرات في تشرين الاول 2019، خرجت لرفض الفساد بأنواعه في الدولة، وحتى الآن لا تزال الكتل البرلمانية غير قادرة على تسمية مرشح لرئاسة الوزراء بدلا من عادل عبد المهدي، الذي قدم استقالته للبرلمان أوائل الشهر الجاري، بعد أحداث دامية شهدتها احتجاجات العراق.والأحداث التي شهدت فرض الولايات المتحدة عقوبات على أربعة عراقيين هم، قيس الخزعلي وشقيقه ليث الخزعلي وحسين عزيز اللامي، وجميعهم قادة فصائل موالية لإيران، وكذلك السياسي خميس فرحان الخنجر العيساوي، بسبب الفساد "على حساب الشعب العراقي".وتعرض ناشطون في بغداد وأماكن أخرى بالفعل للتهديدات والخطف وحتى القتل فيما يقولون إنه محاولات لمنعهم من التظاهر، ومنذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من تشرين الاول، استشهد نحو 490 شخصا، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب نحو 22 ألفا بجروح، استنادا إلى مصادر طبية وامنية.الضرائب تسبب الغضب الشعبي في لبنانشهد عام 2019 في لبنان استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، عقب تظاهرات اجتاحت الشوارع اللبنانية، اعتراضا على الأوضاع بالبلاد وفرض ضرائب جديدة، وفشل التوافق على 4 مرشحين لخلافته، وعزف الحريري نفسه عن ترأس الحكومة الجديدة مرتين، إلى أن جرى تكليف حسان دياب وزير التعليم السابق، بتشكيل الحكومة اللبنانية.كانت بداية اشتعال الأحداث بفرض ضرائب على تطبيقات الهواتف الذكية، خرج على إثرها اللبنانيون إلى شوارع وسط العاصمة بيروت، واستمروا رغم التراجع عن فرض هذه الرسوم.نقف على مشارف العام الجديد 2020، ولم تتضح ملامح الأزمة في لبنان، ورغم تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون، حسان دياب وزير التعليم السابق بتشكيل حكومة لبنان خلفا لسعد الحريري، إلا أن المتظاهرين بدأوا التوجه إلى منزل "دياب"، في ظل تزايد انتشار الدعوات للتظاهر أمام منزله، في الوقت الذي توجهت إليه قوات الأمن اللبنانية لحمايته.السودان..احتجاجات ومحاكمة البشيركان السودان من أوائل البؤر المشتعلة في المنطقة، حيث بدأت مطلع 2019 موجة من الاحتجاجات في بعض المدن السودانيّة بسببِ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور حال البلاد على كلّ المستويات لتستمر حتى ابعاد رئيس السودان السابق عمر البشير.بدأت الاحتجاجات رداً على تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء أسعار المعيشة، في مدينتي بورتسودان شرق البلاد ثم امتدت إلى العاصِمة الخرطوم لتعم البلاد، وتجد محاولات لمواجهتها من جانب الأمن بالغاز المسيل للدموع وأحيانا الذخيرة الحية.ومع تزايد الأحداث علّقت السلطات الدراسة، وأعلنت حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال، تطورت الأمور بشكل متسارع فبعد حوالي أسبوع من الاعتصام قُرب مقر القيادة العامة للجيش، عقدَ الجيش اجتماعا في 11 نيسان لم يحضرهُ البشير وسطَ أنباء تحدثت عن إغلاق مطار الخرطوم الدولي وتطويق القصر الرئاسي بالآليات العسكريّة، ثمّ بعدَ نحو 7 ساعات أصدرت القوات المسلحة بيانًا أعلنت فيه اعتقال الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي بقيادة أحمد عوض بن عوف لقيادة البلاد لمدة عامين.الجزائر..رئيس جديد بعد "حراك شعبي" بعد أشهر من احتجاجات شعبية واسعة اختار الجزائريون عبدالمجيد تبون رئيسا جديدا للبلاد، في كانون الاول 2019، وأسفرت الاحتجاجات عن استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بضغط من الشارع، وفي شباط 2019، اندلعت احتجاجات الجزائر المعروفة بالحراك الشعبي، للمطالبة في بادئ الأمر بعدم ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.وبعدَ الأسبوع الثالث من الاحتجاجات المتواصلة، أعلنَ بوتفليقة في 11 اذار تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 نيسان، كما تعهّدَ بعدمِ الترشح في السباق الرئاسي، إلا أن الاحتجاجات استمرت مع تنظيم الانتخابات الرئاسية والتي أسفرت عن فوز تبون برئاسة الجمهورية.ليبيا..معركة تحرير طرابلسفي كانون الاول 2019، قرر المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي إطلاق "المعركة الحاسمة" لحسم الأوضاع في ليبيا وتحرير العاصمة الليبية من ميليشيات الوفاق، وأعلن حفتر، عن بدء ما وصفها بـ"المعركة الحاسمة" على العاصمة الليبية طرابلس من سيطرة الميليشيات الإرهابية من حكومة الوفاق الإخوانية.تركيا تحتل سوريا مؤقتاًفتح الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية من شمال سوريا في تشرين الاول الماضي، الطريق أمام تركيا لشن عدوانها عبر الحدود، وبعد أيام من الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية (وقوامها من المقاتلين الأكراد) والقوات التركية المعادية، وافقت تركيا على هدنة تسمح بانسحاب المقاتلين الأكراد داخل سوريا لمسافة تبعد 30 كيلومترا عن الحدود مع تركيا ، وبموجب الاتفاق الذي عُقد مع روسيا، يفترض أن تجوب دوريات روسية وسورية موالية المنطقة الآمنة المتفق عليها، على جانبي المنطقة التي تسيطر عليها تركيا والمقاتلين الموالين لها.

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