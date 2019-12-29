محافظ كربلاء يعلن القبض على منفذي هجوم شارع السناتر

2019/12/29 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاحد 29 كانون الاول 2019، عن القاء القبض على منفذي هجوم شار...





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