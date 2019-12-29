نتائج المرحلة الثامنة من عملية ارادة النصر في قاطع ديالى

2019/12/29 | 18:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة الفرقة الخامسة من الجيش نتائج المرحلة الثامنة من عملية ارادة النصر التي تستهدف القضاء على ماتبقى من العصابات الارهابية في عدد من المناطق ضمن قاطع عمليات ديالى .

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