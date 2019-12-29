ضربة موجعة للمدفعجية

2019/12/29 | 18:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تعرض آرسنال لضربة مؤلمة في الشوط الأول من مباراته أمام جاره وضيفه تشيلسي مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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