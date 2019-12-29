حاكم نيويورك: الاعتداء على منزل الحاخام اليهودي (عمل إرهابي)

2019/12/29 | 18:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن حاكم ولاية نيويورك، اندرو كومي، الأحد، أن عملية الطعن التي وقعت مساء السبت في منزل حاخام يهودي قرب نيويورك، وتسببت بإصابة 5 أشخاص بجروح، كانوا مجتمعين للاحتفال بما يسمى عيد ”الأنوار- حانوكا“ اليهودي، هي ”عمل إرهابي“.

وقال كومي عند وصوله إلى موقع الاعتداء صباح الأحد: ”نحارب العديد من الجرائم المدفوعة بالكراهية، لكن أعتقد أننا الآن أمام أمر أبعد من ذلكأ وأعتبر أن هذا العمل إرهابي، وأعتقد أنه إرهاب داخلي يريد فرض الخوف..



إنهم مدفوعون بالكراهية“.

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