النفط تعلق على ايقاف حقل الناصرية: لن يؤثر على انتاج العراق

2019/12/29 | 18:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ذكرت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، ان إيقاف الإنتاج مؤقتا من حقل الناصرية في جنوب البلاد، بسبب الاحتجاجات هناك، لن يؤثر على صادرات العراق من النفط وإنتاجه.وجاء في بيان للوزارة تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “العراق سيعوض توقف الإنتاج من الناصرية بزيادة الإنتاج من حقول البصرة”.وكان محتجون قد اقتحموا […]

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