شاهد.. أب يتحدث عن تعذيب ابنه المعتقل في بغداد بطرق “بشعة” بسبب التظاهرات

2019/12/29 | 18:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، تسجيلا مصورا لشخص يدعى عدي الزيدي يتحدث عن استخدام الجهات الامنية طرقا وصفها بالوحشية بتعذيب ابنه عادل المعتقل في سجن الاحداث في شارع السعدون وسط بغداد.واظهر الفيديو الاب ، وهو يتحدث عن تعذيب ابنه بتهمة محاولة الاعتداء على البنك المركزي وبتهمة خروجه بالتظاهرات، وفيما ناشد المنظمات الدولية […]

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