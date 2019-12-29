2019/12/29 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مودلي : إيران تتحيّن الفرص لتقوم بأعمال استفزازية في المنطقة السفارة الأمريكية توضح حقيقة زيارة بومبيو السرية إلى عين الأسد بغداد – قصي منذر الانبار – نور الدين حميد كشف السفارة الأمريكية لدى بغداد عن حقيقة الزيارة السرية اجراها وزير الخارجية مايك بومبيو الى عين الاسد التي شهدت اجراءات امنية مكثفة على خلفية الهجوم الصاروخي […]

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