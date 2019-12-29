2019/12/29 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوميات الإحتجاجات في ساحة التحرير (30) خطبة المرجعية تخلو من النصائح السياسية بسبب الموت السريري بغداد – حمدي العطار موقف رئيس الجمهورية برهم صالح برفضه تكليف اي مرشح من كتلة البناء لا يقبله الشارع المحتج، له مبرراته الوطنية والاخلاقية على الرغم من انه قد يمثل خرقا للدستور، وان يقدم رئيس الجمهورية استقالته لرئيس البرلمان تعد […]

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